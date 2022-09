La Roma cade di nuovo, a Ludogorets perde 2-1 (Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - Inizia nel peggiore dei modi l'avventura della Roma in Europa League. Arriva una sconfitta per 2-1 in casa del Ludogorets, che fa festa grazie alle reti nel finale di Cauly e Nonato, mentre a nulla serve il gol del momentaneo pareggio di Shomurodov. La formazione bulgara si prende così i primi 3 punti e va in testa al Gruppo C con il Real Betis, vincente con l'Helsinki. Pronti via e i bulgari hanno subito un'enorme chance con Despodov, che si presenta a tu per tu con Svilar tentando una soluzione a metà tra un tiro e un passaggio per Thiago, terminata direttamente sul fondo. I giallorossi, dopo un avvio sottotono, provano a mettere il naso fuori dalla mezz'ora in poi, spaventando i padroni di casa con un paio di tentativi di Pellegrini e in particolare con un colpo di testa di Mancini, terminato sul palo in occasione di un corner. A inizio ripresa la Roma sfiora ancora il ... Leggi su agi (Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - Inizia nel peggiore dei modi l'avventura della Roma in Europa League. Arriva una sconfitta per 2-1 in casa del Ludogorets, che fa festa grazie alle reti nel finale di Cauly e Nonato, mentre a nulla serve il gol del momentaneo pareggio di Shomurodov. La formazione bulgara si prende così i primi 3 punti e va in testa al Gruppo C con il Real Betis, vincente con l'Helsinki. Pronti via e i bulgari hanno subito un'enorme chance con Despodov, che si presenta a tu per tu con Svilar tentando una soluzione a metà tra un tiro e un passaggio per Thiago, terminata direttamente sul fondo. I giallorossi, dopo un avvio sottotono, provano a mettere il naso fuori dalla mezz'ora in poi, spaventando i padroni di casa con un paio di tentativi di Pellegrini e in particolare con un colpo di testa di Mancini, terminato sul palo in occasione di un corner. A inizio ripresa la Roma sfiora ancora il ...

vocidicitta : Nuovo articolo: Europa League, debuttano le italiane: cade la Roma, vince la Lazio - siamo_la_Roma : ? Altro ko per la #Roma che cade anche in #Bulgaria ? Dalle difficoltà a centrocampo alle tante occasioni sprecate… - iltirreno : Calcio/La Coppa - Europa League. I ragazzi di Mourinho escono sconfitti dal primo impegno del girone eliminatorio. - persemprecalcio : ???? La #Roma cade per la seconda volta consecutiva ed esce sconfitta dalla trasferta bulgara per 2-1. Decisivo il go… - persemprecalcio : ???? La #Roma cade per la seconda volta consecutiva ed esce sconfitta dalla trasferta bulgara per 2-1. Decisivo il go… -