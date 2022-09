La Regina sta male. Niente cambio della guardia oggi a Buckingham Palace (Di giovedì 8 settembre 2022) Ore di inquietudine nel Regno Unito. Le condizioni di salute della Regina Elisabetta si sono aggravate improvvisamente nella giornata dell’8 settembre 2022. Lo ha fatto sapere un comunicato di Buckingham Palace che ha anche interrotto la consueta cerimonia del cambio della guardia, come testimoniato dal cartello posto davanti al Palazzo Reale a Londra: “Niente cambio della guardia oggi“, si legge nell’immagine diffusa dai media britannici. Vi raccomandiamo... La lettera con cui Meghan Markle taglia un altro ponte con la Royal Family Uno degli ultimi fili che teneva legata la duchessa agli incarichi reali è ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 8 settembre 2022) Ore di inquietudine nel Regno Unito. Le condizioni di saluteElisabetta si sono aggravate improvvisamente nella giornata dell’8 settembre 2022. Lo ha fatto sapere un comunicato diche ha anche interrotto la consueta cerimonia del, come testimoniato dal cartello posto davanti al Palazzo Reale a Londra: ““, si legge nell’immagine diffusa dai media britannici. Vi raccomandiamo... La lettera con cui Meghan Markle taglia un altro ponte con la Royal Family Uno degli ultimi fili che teneva legata la duchessa agli incarichi reali è ...

