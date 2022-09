La regina sta male, i sudditi fuori da Buckingam Palace. Principe Harry a Balmoral senza Meghan (Di giovedì 8 settembre 2022) "Dopo un'ulteriore valutazione questa mattina, i medici della regina" Elisabetta II "sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico". E' quanto si legge in un comunicato di Buckingham Palace, in cui si spiega che Elisabetta al momento resta a Balmoral. Il Principe Carlo, erede al trono d'Inghilterra è giunto nella scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla regina Elisabetta: le condizioni della 96enne reginaa si sarebbero aggravate nelle ultime ore. Lo riportano i media locali, precisando che anche il Principe William, primogenito del 73enne Carlo e secondo nella linea di successione, sarebbe partito da Londra per raggiungere la Scozia. Anche il Principe ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 settembre 2022) "Dopo un'ulteriore valutazione questa mattina, i medici della" Elisabetta II "sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico". E' quanto si legge in un comunicato di Buckingham, in cui si spiega che Elisabetta al momento resta a. IlCarlo, erede al trono d'Inghilterra è giunto nella scozzese dicon la consorte Camilla per stare vicino allaElisabetta: le condizioni della 96ennea si sarebbero aggravate nelle ultime ore. Lo riportano i media locali, precisando che anche ilWilliam, primogenito del 73enne Carlo e secondo nella linea di successione, sarebbe partito da Londra per raggiungere la Scozia. Anche il...

