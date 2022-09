La Regina sta male: Carlo e William al suo capezzale. Medici preoccupati (Di giovedì 8 settembre 2022) La Regina Elisabetta, 96 anni, è sotto costante controllo medico da questa mattina. I dottori che la stanno seguendo si dicono “preoccupati” per le sue condizioni di salute, mentre Carlo, Camilla e William si sono recati a Balmoral per starle vicino. Regina Elisabetta, il comunicato ufficiale Un portavoce reale ha dichiarato: “A seguito di un’ulteriore valutazione questa mattina, i Medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico. La Regina resta a Balmoral”. Regina Elisabetta, il messaggio di Liz Truss Anche il primo ministro, Liz Truss, che era stata ricevuta solo pochi giorni fa ha ricevuto da Elisabetta la designazione ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 settembre 2022) LaElisabetta, 96 anni, è sotto costante controllo medico da questa mattina. I dottori che la stanno seguendo si dicono “” per le sue condizioni di salute, mentre, Camilla esi sono recati a Balmoral per starle vicino.Elisabetta, il comunicato ufficiale Un portavoce reale ha dichiarato: “A seguito di un’ulteriore valutazione questa mattina, idellasonoper la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico. Laresta a Balmoral”.Elisabetta, il messaggio di Liz Truss Anche il primo ministro, Liz Truss, che era stata ricevuta solo pochi giorni fa ha ricevuto da Elisabetta la designazione ...

