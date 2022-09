La Regina Elisabetta supportava la comunità LGBTQIA+: ecco i sei momenti iconici (Di giovedì 8 settembre 2022) La morte della Regina Elisabetta ha letteralmente sconvolto il mondo intero. Oltre ad essere stata una donna moderna e piena di grinta, ha supportato in molte occasioni la comunità LGBTQIA+. La Regina Elisabetta supportava la comunità LGBTQIA+ I preziosi colleghi di gay.it, hanno tracciato i sei momenti in cui la Regina Elisabetta ha supportato la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 8 settembre 2022) La morte dellaha letteralmente sconvolto il mondo intero. Oltre ad essere stata una donna moderna e piena di grinta, ha supportato in molte occasioni la. LalaI preziosi colleghi di gay.it, hanno tracciato i seiin cui laha supportato la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - TgLa7 : ?? REGNO UNITO: La BBC cambia la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulla salute della Regina E… - Volevodirti_28 : La Regina Elisabetta ha fatto come un qualunque italiano per riuscire ad andare in pensione. È morta… - Controcorrentv : La Regina Elisabetta è scomparsa dopo 70 anni di regno, ne parliamo con @PButtafuoco a #Controcorrente -