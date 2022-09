La Regina Elisabetta sta molto male. Sudditi a Balmoral e Buckingham Palace, conduttori Bbc vestiti di nero (Di giovedì 8 settembre 2022) 16.20 - Tutti i conduttori in onda su Bbc sono vestiti in nero. Si tratta di uno dei passaggi previsti dal piano 'London Bridge is down'... Leggi su calciomercato (Di giovedì 8 settembre 2022) 16.20 - Tutti iin onda su Bbc sonoin. Si tratta di uno dei passaggi previsti dal piano 'London Bridge is down'...

Agenzia_Ansa : È allarme per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace. 'I d… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il Palazzo Reale ha comunicato che le condizioni di salute della Regina preoccupano i medici: sono st… - TgLa7 : ?? REGNO UNITO: La BBC cambia la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulla salute della Regina E… - FratHrry96 : RT @_che_fatica: senti regina Elisabetta vedi di tornare in splendida forma perché io voglio continuare a saperti in giro per il giardino a… - L0V3UG0ODBYE : RT @fvlknights: la regina elisabetta è rimasta traumatizzata dall’annuncio di midnights ed è arrivata a conclusioni drastiche -