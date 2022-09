“La regina Elisabetta sta male”: l'allarme lanciato dai medici del Regno Unito. Tutti i reali al capezzale (Di giovedì 8 settembre 2022) I medici della regina Elisabetta II si dicono «preoccupati» per lo stato di salute della sovrana. Lo riferisce il Palazzo reale. E' stata posta sotto controllo medico, nel castello di Balmoral dove... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 8 settembre 2022) IdellaII si dicono «preoccupati» per lo stato di salute della sovrana. Lo riferisce il Palazzo reale. E' stata posta sotto controllo medico, nel castello di Balmoral dove...

TgLa7 : ?? REGNO UNITO: La BBC cambia la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulla salute della Regina E… - Agenzia_Ansa : È allarme per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace. 'I d… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il Palazzo Reale ha comunicato che le condizioni di salute della Regina preoccupano i medici: sono st… - _alerry : RT @itxauro: regina elisabetta non fare scherzi eh mi devo ancora riprendere dalla morte di piero angela #QueenElizabeth #reginaelisabet… - giemme2 : @Agenzia_Ansa Mi dispiace per Elisabetta II. La considero la Regina di tutto il mondo, di tutti noi anche se non inglesi. -