La Regina Elisabetta sta male": l'allarme dei medici, Carlo e William volano dalla Sovrana (Di giovedì 8 settembre 2022) La comunicazione di Buckingham Palace Regina Elisabetta : Il principe Carlo e la consorte Camilla sono arrivati alla residenza scozzese di Balmoral. Le condizioni di salute preoccupano i medici: lo ha fatto sapere Buckingham Palace. La notizia data da Buckingham Palace ha fatto il giro del Regno Unito e del mondo in pochi minuti. Per la Scozia è anche il principe William, nipote della Sovrana, primogenito del 73enne Carlo e secondo in linea di successione dopo il padre. La Regina si trova sotto controllo medico. La neo primo ministro britannica Liz Truss ha dichiarato che "tutto il Paese è preoccupato" per le notizie sullo stato di salute della Sovrana. "I miei pensieri e i pensieri di tutto il popolo del Regno ...

