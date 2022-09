La Regina Elisabetta sta male: i medici sono "preoccupati" (Di giovedì 8 settembre 2022) "In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che rimanga sotto sorveglianza medica. Sua Maestà resta a riposo a Balmoral". Con questa nota, Buckingham Palace informa delle condizioni di salute della Regina Elisabetta, che solo due giorni fa è stata ritratta pubblicamente durante l'incontro con la premier britannica Liz Truss. La prudenza del comunicato è d'obbligo, ma è un segnale della criticità della situazione. Insieme alla Regina ci sono in questo momento Carlo, la moglie Camilla e i suoi nipoti. sono in viaggio per raggiungere Balmoral anche Harry e Megan. Dal mondo politico britannico arrivano i primi messaggi. La premier Liz Truss ha affermato che i suoi "pensieri e quelli delle ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 settembre 2022) "In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori dellahanno espresso preoccupazione e raccomandato che rimanga sotto sorveglianza medica. Sua Maestà resta a riposo a Balmoral". Con questa nota, Buckingham Palace informa delle condizioni di salute della, che solo due giorni fa è stata ritratta pubblicamente durante l'incontro con la premier britannica Liz Truss. La prudenza del comunicato è d'obbligo, ma è un segnale della criticità della situazione. Insieme allaciin questo momento Carlo, la moglie Camilla e i suoi nipoti.in viaggio per raggiungere Balmoral anche Harry e Megan. Dal mondo politico britannico arrivano i primi messaggi. La premier Liz Truss ha affermato che i suoi "pensieri e quelli delle ...

