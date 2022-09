La Regina Elisabetta sta male: i medici di Buckingham Palace preoccupati (Di giovedì 8 settembre 2022) Londra – La Regina Elisabetta II, 96 anni, sta male ed è sotto supervisione medica nel castello di Balmoral, dopo che i medici si sono detti preoccupati per la sua salute. Lo fa sapere Buckingham Palace. “In seguito ad ulteriori valutazioni questa mattina, i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che rimanga sotto supervisione medica”, recita il comunicato, precisando che la sovrana “rimarrà confortevolmente” nel castello scozzese di Balmoral. La famiglia più stretta è stata informata. Il principe Carlo e la moglie Camilla sono andati a Balmoral, ha reso noto Clarence House. Secondo la Bbc il principe William, figlio maggiore di Carlo, sta dirigendosi al castello, dove si ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 8 settembre 2022) Londra – LaII, 96 anni, staed è sotto supervisione medica nel castello di Balmoral, dopo che isi sono dettiper la sua salute. Lo fa sapere. “In seguito ad ulteriori valutazioni questa mattina, idellasonoper la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che rimanga sotto supervisione medica”, recita il comunicato, precisando che la sovrana “rimarrà confortevolmente” nel castello scozzese di Balmoral. La famiglia più stretta è stata informata. Il principe Carlo e la moglie Camilla sono andati a Balmoral, ha reso noto Clarence House. Secondo la Bbc il principe William, figlio maggiore di Carlo, sta dirigendosi al castello, dove si ...

TgLa7 : ?? REGNO UNITO: La BBC cambia la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulla salute della Regina E… - Agenzia_Ansa : È allarme per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace. 'I d… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il Palazzo Reale ha comunicato che le condizioni di salute della Regina preoccupano i medici: sono st… - notoriousAAle : RT @yleniaindenial1: dopo la regina elisabetta II il prossimo della lista a crepare deve assolutamente essere silvio berlusconi - _Dreamer_94 : RT @adtoomuch: Operazione London Bridge: - in cosa consiste - è il nome in codice del piano che sarà eseguito nei giorni successivi alla… -