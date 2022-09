La Regina Elisabetta rinvia il Consiglio Privato | «Deve riposare»

(Di giovedì 8 settembre 2022) La giornata dedicata all'incarico del nuovo premier Liz Truss ha affaticato troppo Sua Maestà e i medici le hanno consigliato riposo. Niente di cui preoccuparsi però, assicurano da Palazzo, da dove invitano anche a «meravigliarsi per tutto quello che fa alla sua età, non per quello che non riesce a fare»

La Regina Elisabetta II, 96 anni, è sotto supervisione medica nel castello di Balmoral, dopo che i medici si sono detti preoccupati per la sua salute. Lo fa sapere Buckingham Palace, citato dalla Bbc. Si trova sotto controllo medico nel castello di Balmoral. Ieri ha anche rinviato la riunione del Privy Council per riposare. La giornata dedicata all'incarico del nuovo premier Liz Truss ha affaticato troppo Sua Maestà e i medici le hanno consigliato riposo. Niente di cui preoccuparsi però, assicurano da Palazzo, da dove in ...