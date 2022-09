La Regina Elisabetta in gravi condizioni: il Regno Unito pronto al peggio (Di giovedì 8 settembre 2022) Il mondo è con il fiato sospeso per le condizioni di salute della Regina Elisabetta. Buckingham Palace ha emesso un comunicato ufficiale con un raro comunicato in cui parla della salute della Sovrana. Nel comunicato si legge: “Dopo l’intera giornata di ieri, Sua Maestà questo pomeriggio ha accettato il consiglio dei medici di riposare. Ciò significa che la riunione del Consiglio privato che avrebbe dovuto svolgersi questa sera sarà riorganizzata. La Regina è sotto controllo medico a Balmoral dopo che i medici si sono preoccupati per la sua salute“. A preoccupare più del comunicato sono le reazioni della BBC, canale ufficiale, e del resto della Famiglia Reale. La nota emittente televisiva, infatti, ha sospeso tutte le trasmissioni per organizzare una diretta fuori dai cancelli del Palazzo. AnsaIntanto il principe Carlo, ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 settembre 2022) Il mondo è con il fiato sospeso per ledi salute della. Buckingham Palace ha emesso un comunicato ufficiale con un raro comunicato in cui parla della salute della Sovrana. Nel comunicato si legge: “Dopo l’intera giornata di ieri, Sua Maestà questo pomeriggio ha accettato il consiglio dei medici di riposare. Ciò significa che la riunione del Consiglio privato che avrebbe dovuto svolgersi questa sera sarà riorganizzata. Laè sotto controllo medico a Balmoral dopo che i medici si sono preoccupati per la sua salute“. A preoccupare più del comunicato sono le reazioni della BBC, canale ufficiale, e del resto della Famiglia Reale. La nota emittente televisiva, infatti, ha sospeso tutte le trasmissioni per organizzare una diretta fuori dai cancelli del Palazzo. AnsaIntanto il principe Carlo, ...

