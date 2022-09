La Regina Elisabetta II è morta: Regno Unito in lutto. Il principe Carlo destinato alla successione (Di giovedì 8 settembre 2022) La Regina Elisabetta d'Inghilterra è morta oggi all'età di 96 anni. Lo ha annunciato Buckingham Palace. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 settembre 2022) Lad'Inghilterra èoggi all'età di 96 anni. Lo ha annunciato Buckingham Palace. L'articolo .

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - TgLa7 : ?? REGNO UNITO: La BBC cambia la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulla salute della Regina E… - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - giufineline : RT @noellet91: la regina Elisabetta sembrava qualcosa di così eterno non ho più certezze - melaniaacm : RT @ansiamater: la regina Elisabetta è morta prima di quel ratto di Berlusconi ma in che mondo viviamo #QueenElizabeth -