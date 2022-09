La Regina Elisabetta II è morta: Queen Elizabeth si spegne a 96 anni (Di giovedì 8 settembre 2022) Sua Maestà Regina Elisabetta II del Regno Unita è morto. Sua Altezza Reale ci ha lasciato alle ore 19.32 di oggi, giovedì 8 settembre 2022. La Sovrana si è spenta nella sua residenza estiva del Castello di Balmoral a 96 anni. Le sue condizioni fisiche sono peggiorate drasticamente e repentinamente nelle ultime 24 ore: poche ore fa aveva incontrato la nuova premier Liz Truss, svolgendo fino all’ultimo il suo impegno. Oggi la dipartita. La Regina era salita al trono il 6 febbraio 1952, quando era morto suo papà Re Giorgio VI, ed era stata incoronata il 2 giugno 1953. Pochi mesi fa aveva festeggiato i suoi 70 anni di regno: 70 anni e 214 giorni, il secondo regno più longevo della storia (il primato è detenuto da Luigi XIV Re Sole con 72 anni e 110 giorni). ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Sua MaestàII del Regno Unita è morto. Sua Altezza Reale ci ha lasciato alle ore 19.32 di oggi, giovedì 8 settembre 2022. La Sovrana si è spenta nella sua residenza estiva del Castello di Balmoral a 96. Le sue condizioni fisiche sono peggiorate drasticamente e repentinamente nelle ultime 24 ore: poche ore fa aveva incontrato la nuova premier Liz Truss, svolgendo fino all’ultimo il suo impegno. Oggi la dipartita. Laera salita al trono il 6 febbraio 1952, quando era morto suo papà Re Giorgio VI, ed era stata incoronata il 2 giugno 1953. Pochi mesi fa aveva festeggiato i suoi 70di regno: 70e 214 giorni, il secondo regno più longevo della storia (il primato è detenuto da Luigi XIV Re Sole con 72e 110 giorni). ...

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - TgLa7 : ?? REGNO UNITO: La BBC cambia la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulla salute della Regina E… - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - Nix_Nivis : La regina Elisabetta starà sicuramente in paradiso ad ascoltare le canzoni di Alessandra Amoroso…?????? #QueenElizabeth #reginaelisabetta - Ireprete : RT @Cinguetterai: La Melevisione ?? 11 settembre “Repubblica” a #ReazioneACatena ?? morte della Regina Elisabetta #QueenElizabeth #ReginaE… -