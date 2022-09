La Regina Elisabetta II è morta: l’annuncio della BBC e la reazione della televisione italiana (Di giovedì 8 settembre 2022) La Regina Elisabetta II è morta all’età di 96 anni, nell’anno del Giubileo di platino del suo regno. Le televisioni di tutto il mondo hanno stravolto i palinsesti per darne l’annuncio. La Regina Elisabetta è morta: l’annuncio della BBC Tutti hanno temuto l’annuncio per ore, e nessuno in fondo ci credeva davvero. Quando questo pomeriggio la BBC ha interrotto tutte le trasmissioni e attivato il programma “London Bridge is down”, il peggio ha fatto capolino. Pochi minuti fa, poi realtà la ha bussato alla porta. La Regina Elisabetta si è spenta. Davvero. “La Regina è morta in pace a Balmoral questo pomeriggio. Il re e la ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 settembre 2022) LaII èall’età di 96 anni, nell’anno del Giubileo di platino del suo regno. Le televisioni di tutto il mondo hanno stravolto i palinsesti per darne. LaBBC Tutti hanno temutoper ore, e nessuno in fondo ci credeva davvero. Quando questo pomeriggio la BBC ha interrotto tutte le trasmissioni e attivato il programma “London Bridge is down”, il peggio ha fatto capolino. Pochi minuti fa, poi realtà la ha bussato alla porta. Lasi è spenta. Davvero. “Lain pace a Balmoral questo pomeriggio. Il re e la ...

Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - TgLa7 : ?? REGNO UNITO: La BBC cambia la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulla salute della Regina E… - _heijharold : RT @Quirinale: Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - neeeenssss : RT @Daninseries: È morta la Regina Elisabetta. Se ne va l'ultimo punto fermo della nostra generazione ormai senza più certezze. https://t.… -