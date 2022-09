La regina Elisabetta è morta: aveva 96 anni. Arriva l’annuncio ufficiale (Di giovedì 8 settembre 2022) La regina Elisabetta è morta. La sovrana 96enne si è spenta nell’affetto della Famiglia Reale inglese, Carlo diventa Re. Addio alla regina Elisabetta II, la monarca più amata nel Regno Unito e non solo. La sovrana è deceduta all’età di 96 anni nella scozzese Balmoral, da sempre uno dei suoi luoghi del cuore, dopo aver affrontato diversi problemi di salute. l’annuncio è Arrivato sui profili ufficiali social della Famiglia Reale alle ore 19.30: “La regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio – si legge nel tweet postato alle ore 19.30 -. Il re e la regina consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”. Solo un anno fa, nell’aprile 2021, è venuto a mancare il marito ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 8 settembre 2022) La. La sovrana 96enne si è spenta nell’affetto della Famiglia Reale inglese, Carlo diventa Re. Addio allaII, la monarca più amata nel Regno Unito e non solo. La sovrana è deceduta all’età di 96nella scozzese Balmoral, da sempre uno dei suoi luoghi del cuore, dopo aver affrontato diversi problemi di salute.to sui profili ufficiali social della Famiglia Reale alle ore 19.30: “Lapacificamente a Balmoral questo pomeriggio – si legge nel tweet postato alle ore 19.30 -. Il re e laconsorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”. Solo un anno fa, nell’aprile 2021, è venuto a mancare il marito ...

