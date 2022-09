La Regina Elisabetta è morta a 96 anni | l' annuncio ufficiale della Casa Reale

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - 2keenza : RAGA È MORTA LA REGINA ELISABETTA, CI STO RIMANENDO DI MERDA - Eridajee : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA -

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime 'profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Maestà laII'. 'Laprosegue è stata protagonista assoluta della storia mondiale degli ultimi settant'anni. Ha rappresentato il Regno Unito e il Commonwealth con equilibrio, ...Nelle prime ore del pomeriggio, tutti e 4 i figli dellasono arrivati al suo capezzale. Dopo l'erede al trono Carlo, giunto per primo assieme alla consorte Camilla sono arrivati ...La Regina Elisabetta II d'Inghilterra si è spenta oggi in Scozia, Carlo è il nuovo Re. Il Principe del Galles diventa ufficialmente Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri ...Si è spenta all’età di 96 anni la regina Elisabetta II del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord, poche ore dopo che i medici erano accorsi al castello di Balmoral per un repentino peggioramento delle ...