La regina Elisabetta è morta 96 anni: cosa ha avuto? L'annuncio ufficiale (FOTO) (Di giovedì 8 settembre 2022) La regina Elisabetta è morta, arriva L'annuncio ufficiale da Buckingham Palace: scopriamo tutti i dettagli in merito. Leggi anche: La regina Elisabetta come è morta? Malattia «Aveva le mani piene di lividi» La regina Elisabetta è morta questo pomeriggio: L'annuncio ufficiale La notizia era stata confermata nel pomeriggio dell'8 settembre: la salute della regina Elisabetta era peggiorata...

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - eddyanselmi : RT @Quirinale: Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - angelinascanu : RT @Palazzo_Chigi: Il messaggio di cordoglio del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, per la scomparsa della Regina Elisabetta II https… -