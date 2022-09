La Regina Elisabetta condizioni critiche e le sue mani livide… (Di giovedì 8 settembre 2022) La Regina Elisabetta sta male, le sue condizioni di salute sono critiche.Le condizioni sembrano essere peggiorate rapidamente, al punto da spingere la famiglia reale a pubblicare un comunicato ufficiale.I medici sembrano essere molto preoccupati per la sovrana inglese di 96 anni, nel comunicato stampa si legge: Preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che resti sotto supervisione medica I quattro figli della Regina compreso il primo genito erede al trono Carlo sono arrivati velocemente al Castello di Balmoral dove la Regina trascorre le sue vacanze. Anche i nipoti sono presto arrivati in Scozia.La duchessa di Sussex, Meghan, moglie del principe Harry arriverà a Balmoral in un secondo momento, il marito è già arrivato in Scozia. La BBC ha ... Leggi su vivendopalermo.news (Di giovedì 8 settembre 2022) Lasta male, le suedi salute sono.Lesembrano essere peggiorate rapidamente, al punto da spingere la famiglia reale a pubblicare un comunicato ufficiale.I medici sembrano essere molto preoccupati per la sovrana inglese di 96 anni, nel comunicato stampa si legge: Preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che resti sotto supervisione medica I quattro figli dellacompreso il primo genito erede al trono Carlo sono arrivati velocemente al Castello di Balmoral dove latrascorre le sue vacanze. Anche i nipoti sono presto arrivati in Scozia.La duchessa di Sussex, Meghan, moglie del principe Harry arriverà a Balmoral in un secondo momento, il marito è già arrivato in Scozia. La BBC ha ...

TgLa7 : ?? REGNO UNITO: La BBC cambia la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulla salute della Regina E… - Agenzia_Ansa : È allarme per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace. 'I d… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il Palazzo Reale ha comunicato che le condizioni di salute della Regina preoccupano i medici: sono st… - TangoCool84 : RT @lapinessafrancy: Se l'ultimo respiro della Regina Elisabetta sarà esalato a Balmoral verrà applicato il protocollo Unicorn che è una v… - taevaart : RT @yleniaindenial1: dopo la morte di piero angela abbiamo la regina elisabetta II in gravi condizioni di salute mentre b3rlusc0n1 ancora n… -