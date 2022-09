La Rai annuncia la docufiction Arnoldo Mondadori. I libri per Cambiare il Mondo, chi è il protagonista? (Di giovedì 8 settembre 2022) Non è la prima volta che sentiamo parlare della docufiction Arnoldo Mondadori. I libri per Cambiare il Mondo ma adesso la Rai ha deciso di fare sul serio annunciando l’arrivo in tv. Con un post rilasciato poco fa sui social, la Rai ha annunciato la messa in onda in autunno della docufiction che è stata presentata in anteprima al Cinema Massimo di Torino, all’interno del programma del Salone Off 2022, lo scorso maggio. Il protagonista è Michele Placido, volto centrale della prima docu-fiction che racconterà la vita di un grande editore italiano, e al suo fianco ci saranno Valeria Cavalli, Brenno Placido, Rodolfo Corsato, Stefano Skalkotos, Manuela Grippi e Luca Morello. Prodotta da Anele in collaborazione con Rai ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Non è la prima volta che sentiamo parlare della. Iperilma adesso la Rai ha deciso di fare sul seriondo l’arrivo in tv. Con un post rilasciato poco fa sui social, la Rai hato la messa in onda in autunno dellache è stata presentata in anteprima al Cinema Massimo di Torino, all’interno del programma del Salone Off 2022, lo scorso maggio. Ilè Michele Placido, volto centrale della prima docu-fiction che racconterà la vita di un grande editore italiano, e al suo fianco ci saranno Valeria Cavalli, Brenno Placido, Rodolfo Corsato, Stefano Skalkotos, Manuela Grippi e Luca Morello. Prodotta da Anele in collaborazione con Rai ...

