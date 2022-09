La politica non dimentichi la sanità Scrive Cattani Farmindustria

Leggi su formiche

(Di giovedì 8 settembre 2022) Gentile Direttore, i temi dell’attuale campagna elettorale sui media sono tutti comprensibilmente focalizzati sugli elementi della crisi internazionale e delle sue conseguenze. In particolare sui costi crescenti dell’energia per le famiglie e le imprese in Italia e in Europa. Osserviamo però che tra questi non registra adeguata attenzione la, che è altrettanto importante ed è toccata solo marginalmente, nonostante la pandemia abbia insegnato quanto il Sistema Salute sia strategico per il Paese. È mancata finora nel dibattito una visione chiara delle riforme necessarie per affrontare al meglio i bisogni dei cittadini di oggi e di domani. A cominciare dalla digitalizzazione della, in fortissimo ritardo in Italia. Senza la quale non è possibile fare uno scatto in avanti per il bene dei pazienti nella gestione e nella cura di molte patologie, ...