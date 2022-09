La politica ha ancora bisogno della Televisione (Di giovedì 8 settembre 2022) Alle urne guardando la tv La Repubblica, di Linda Laura Sabbadini, pag. 26 Abbiamo bisogno di una democrazia viva. Una democrazia viva necessita che i suoi cittadini siano adeguatamente informati sulle differenti posizioni politiche in campo, e sull’azione dei governi e dei parlamenti. Che siano messi in grado di affrontare criticamente la situazione, di valutare le possibili soluzioni proposte, prima, durante e dopo la campagna elettorale. Tanto più oggi che siamo immersi in una campagna elettorale così delicata per il futuro del Paese, che avviene in un momento in cui le democrazie europee sono ricattate e minacciate dal dittatore russo, con la guerra alle porte. Dobbiamo tutti impegnarci di più per garantire la diffusione di una informazione libera e non distorta, premessa fondamentale per un dibattito pubblico libero e serio. Dobbiamo essere coscienti che non ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 8 settembre 2022) Alle urne guardando la tv La Repubblica, di Linda Laura Sabbadini, pag. 26 Abbiamodi una democrazia viva. Una democrazia viva necessita che i suoi cittadini siano adeguatamente informati sulle differenti posizioni politiche in campo, e sull’azione dei governi e dei parlamenti. Che siano messi in grado di affrontare criticamente la situazione, di valutare le possibili soluzioni proposte, prima, durante e dopo la campagna elettorale. Tanto più oggi che siamo immersi in una campagna elettorale così delicata per il futuro del Paese, che avviene in un momento in cui le democrazie europee sono ricattate e minacciate dal dittatore russo, con la guerra alle porte. Dobbiamo tutti impegnarci di più per garantire la diffusione di una informazione libera e non distorta, premessa fondamentale per un dibattito pubblico libero e serio. Dobbiamo essere coscienti che non ...

valigiablu : La politica non è ancora all’altezza delle sfide poste dalla crisi climatica. Un’analisi dei programmi dei partiti… - matteorenzi : Di Maio mi attacca per dimostrare che politicamente esiste ancora. No, non esiste più. Si occupi di politica estera… - CarloCalenda : Cresceremo ancora molto. I cittadini hanno voglia di una politica seria fatta di proposte e non di false promesse.… - Falco1408 : @Ignazio_LaRussa Sei in politica da quando ancora non avevi la barba e vorresti passare per quello del cambiamento - Leggimiii : RT @Mario_Gallo1: Uno degli obiettivi che Italia Sovrana e Popolare, di cui fa parte Ancora Italia, si è posta è il recupero della sovranit… -