La pizzeria “La Braciera” di Palermo tra le prime 100 pizzerie del mondo

(Di giovedì 8 settembre 2022) La“La” diarricchisce il proprio palmares con un altro prestigioso traguardo: è arrivata al 66esimo posto nella classifica delle migliori 100del, stilata per la prima volta da “50 Top Pizza”, la guida online specializzata nel settore. Il riconoscimento è avvenuto a Napoli, nella serata di premiazione che è stato ospitata a Palazzo Reale. Sul palco, a ritirare il premio c’era Antonio Cottone, che insieme ai fratelli Roberto e Marcello gestisce la storicapalermitana. “Non ci si abitua mai alle belle notizie – commenta Antonio Cottone – specialmente quando a essere premiato non è soltanto il marchio Lama tutta la squadra che lavora nei vari settori dell’azienda: dallo chef Daniele Vaccarella ai ragazzi che ...

... Cina 63 Napoli on The Road " Londra, Inghilterra 64 Frumento " Acireale, Italia 65 Dante'sNapoletana " Auckland, Nuova Zelanda 66 La" Palermo, Italia 67 Malafemmena " Berlino, ...... Cina 63 Napoli on The Road - Londra, Inghilterra 64 Frumento - Acireale, Italia 65 Dante'sNapoletana - Auckland, Nuova Zelanda 66 La- Palermo, Italia 67 Malafemmena - Berlino, ...