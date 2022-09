La Pallamano Benevento prepara la nuova stagione | organico giovane e progetto rinnovato

(Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Laè pronta a ripartire dalla serie B. I giallorossi, rinunciando all’iscrizione in serie A2, hanno compiuto una scelta dolorosa ma proiettata al futuro. Si ripartirà da un campionato di livello inferiore ma soprattutto dai giovani del vivaio con l’obiettivo di favorire la loro crescita. Un percorso lungo, sicuramente ricco di ostacoli, ma al tempo stesso ambizioso quello intrapreso dalla società del presidente Carlo La Peccerella, in quanto l’età media della squadra si è abbassata notevolmente dopo l’esperienza dello scorso anno e si attesta sui 17 anni e 3 mesi. Una cifra che la dice lunga sulla netta inversione di tendenza operata dalla dirigenza sannita. “La serie A2, con quel format, era ormai insostenibile sul piano logistico per una realtà come la nostra. Le tante ...

