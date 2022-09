La nuova via dell`Asia per gli idrocarburi della Russia, India e Cina “aiutano” Putin (Di giovedì 8 settembre 2022) La nuova via dell`Asia per gli idrocarburi della Russia, nel mezzo della guerra dell`energia con i clienti tradizionali europei, è stata evocata ieri dal presidente Vladimir Putin. E oggi il Financial Times ha pubblicato un`analisi, basata sui dati disponibili, per capire quanto i principali player asiatici - Cina, ma soprattutto India - stanno "aiutando" Mosca a compensare il peso delle sanzioni imposte da Usa e Ue per l`invasione dell`Ucraina. La ricerca del FT è incentrata, in particolare, sull`export russo di petrolio. I dati consultati dal giornale finanziario rivelano che nel secondo trimestre del 2022 la Cina e l`India hanno importato 11 milioni di tonnellate di petrolio in più rispetto al primo ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 settembre 2022) Laviaper gli, nel mezzoguerra dell`energia con i clienti tradizionali europei, è stata evocata ieri dal presidente Vladimir. E oggi il Financial Times ha pubblicato un`analisi, basata sui dati disponibili, per capire quanto i principali player asiatici -, ma soprattutto- stanno "aiutando" Mosca a compensare il peso delle sanzioni imposte da Usa e Ue per l`invasione dell`Ucraina. La ricerca del FT è incentrata, in particolare, sull`export russo di petrolio. I dati consultati dal giornale finanziario rivelano che nel secondo trimestre del 2022 lae l`hanno importato 11 milioni di tonnellate di petrolio in più rispetto al primo ...

