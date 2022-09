La morte della regina fa il giro del mondo, la notizia sulle home dei siti internazionali – Le foto (Di giovedì 8 settembre 2022) Poche figure istituzionali dell’era moderna godono della stessa fama e dello stesso riconoscimento internazionale che esistono intorno a quella della regina Elisabetta II. Per più di 70 anni al trono di uno dei Paesi più influenti del mondo, Lillibet ha visto passare la storia durante il suo regno, da Churchill a Brexit. In mezzo, anche l’investitura di 15 primi ministri. La notizia della sua morte ha fatto il giro del mondo in pochi minuti e ha catalizzato l’attenzione dei maggior giornali internazionali. Regno Unito Per tutto il giorno i giornali britannici hanno seguito gli sviluppi della salute della regina, dopo le prime informazioni che davano il suo ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) Poche figure istituzionali dell’era moderna godonostessa fama e dello stesso riconoscimento internazionale che esistono intorno a quellaElisabetta II. Per più di 70 anni al trono di uno dei Paesi più influenti del, Lillibet ha visto passare la storia durante il suo regno, da Churchill a Brexit. In mezzo, anche l’investitura di 15 primi ministri. Lasuaha fatto ildelin pochi minuti e ha catalizzato l’attenzione dei maggior giornali. Regno Unito Per tutto il giorno i giornali britannici hanno seguito gli sviluppisalute, dopo le prime informazioni che davano il suo ...

