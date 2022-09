La morte della Regina Elisabetta II ferma The Crown 6, stop alle riprese in segno di lutto: “Smettiamo di girare” (Di giovedì 8 settembre 2022) La morte della Regina Elisabetta II ferma The Crown 6: non sarà solo l’intero Paese a processare il lutto epocale che lo ha investito giovedì 8 settembre, col decesso del suo Capo di Stato a Balmoral, ma anche la produzione della serie televisiva che proprio dalle gesta della longeva sovrana ha preso le mosse. La morte della Regina Elisabetta II ferma The Crown 6 per un periodo di tempo indeterminato, che si presume breve: al sopraggiungere della notizia della scomparsa di Sua Maestà, la pausa dalle riprese diventa l’omaggio doveroso e sentito da ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) LaIIThe6: non sarà solo l’intero Paese a processare ilepocale che lo ha investito giovedì 8 settembre, col decesso del suo Capo di Stato a Balmoral, ma anche la produzioneserie televisiva che proprio dgestalongeva sovrana ha preso le mosse. LaIIThe6 per un periodo di tempo indeterminato, che si presume breve: al sopraggiungerenotiziascomparsa di Sua Maestà, la pausa ddiventa l’omaggio doveroso e sentito da ...

lorepregliasco : L'annuncio della BBC sulla morte della regina Elisabetta, seguito da God save the Queen. ???? - Agenzia_Ansa : 'La morte della mia amata madre è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia': s… - TgLa7 : #QueenElizabeth8S Spunta un arcobaleno sopra il Castello di Windsor proprio mentre la bandiera dell'Union Jack vie… - siateliberi_ : RT @adtoomuch: Operazione London Bridge: - in cosa consiste - è il nome in codice del piano che sarà eseguito nei giorni successivi alla… - iamsalvonic : #Rete4 #drittoerovescio in occasione della morte della Regina Elisabetta, il logo di Rete è stato modificato con la… -