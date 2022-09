La linea di successione dopo la regina Elisabetta II | il primo è il figlio Carlo | principe del Galles

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 8 settembre 2022) L’attualedel Regno Unito,II, è succeduta al padre Giorgio VI, morto il 6 febbraio 1952. LaII aveva venticinque anni quando diventòe ad oggi il suo è il regno più lungo della storia britannica: 70 anni. L’attuale sovrana è infatti l’unica ad aver raggiunto il giubileo di platino, cioè a celebrare i 70 anni di regno. Prima di lei, il primato era detenuto dalla sua trisavola, laVittoria, la quale ha regnato per 63 anni. LadilaII Ladial trono britannico è regolata dall’Act of Settlement del 1701 e dalla Succession to the Crown Act del 2013. Il giorno ...