(Di giovedì 8 settembre 2022) Il 13 settembre 1909 è un giorno-chiave nella storia. Viene inaugurato un prodigio di ingegneria civile: la, 109 chilometri tra Bolzano e Cortina, attraverso il Passo di Costalunga, il Pordoi, il Falzarego. È un giorno di festa soprattutto per il promotore dellae delalpino, l’avvocato di origini greche Theodor Christomannos. “Dove arrivava la– spiega il Nostro – si possono costruire alberghi. E tante più strade si apriranno, tanto più si affermerà la bellezza del luogo”. Si apre l’epoca dominata dalle crescenti esigenze del. Verranno tracciate decine di carrozzabili per “affermare la bellezza del luogo”: le più emblematiche sono quelle ...

msgelmini : Il Presidente #Mattarella, con la sua grande saggezza, indica la strada: risposta rapida ed efficace alla crisi ene… - robgar80 : @Piersoft @carlopiana @GiuseppeConteIT Si, esatto. Ha fatto un comizio in una strada larga si e no 5 metri. Grazie,… - ilfattoblog : La Grande strada delle Dolomiti aprì al turismo motorizzato: oggi è insostenibile - anaid1958 : RT @Lilliflo: Amore di strada Tasche vuote cuore grande... ?? - anna_dtt : RT @Lilliflo: Amore di strada Tasche vuote cuore grande... ?? -

Il Fatto Quotidiano

... a bordo di un Suv, su unadell'agrigentino. Non c'è però mai stata conferma che l'uomo che ... viene ricordato un episodio significativo raccontato dall'ex gran maestro delOriente d'...... quando imbocca lasbagliata, nonostante l'insistente voce della sua "coscienza temporanea", ... Pinocchio di Disney Plus fra musica e coloriprotagonista di Pinocchio di Disney Plus è ... La Grande strada delle Dolomiti aprì al turismo motorizzato: oggi è insostenibile Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Nella giornata di ieri, gli agenti hanno posto in essere attività di tutela dei pedoni secondo il Codice della Strada e prevenzione dei reati predatori. Durante i controlli anche appiedati sono state ...