La frecciata di Simona Ventura a Totti | l’ex capitano non si scompone

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 8 settembre 2022) Per la prima volta sotto i riflettori dopo il divorzio da Ilary Blasi. Per la prima volta in tv in diretta davanti a una telecamera: Francescoieri è stato uno dei protagonisti della Partita del cuore. Serata che tra l’altro ha visto ancheprotagonista, la stessa conduttrice che aveva commentato a marzo, dopo la notizia dell’imminente divorzio dei due romani, la questione, con un lungo post sui social. Un post che non era piaciuto a Ilary Blasi che successivamente, anche dallo studio di Belve, aveva fatto capire che forse lasi sarebbe potuta risparmiare un commento, visto che non è una loro amica e non conosce la situazione che stavano vivendo. Ed ecco che la vita offre degli assisti fantastici e delle occasioni inaspettate visto che casualmente, la prima persona in cui si è imbattuto ...