La denuncia di Bonaccini | ' La Destra ha forme di antieuropeismo preoccupanti'

Rom_Lisa : RT @globalistIT: - globalistIT : -

ilGiornale.it

Senza Europa - ha concluso- non ci sarebbe prospettiva per nessuno. Certo, un'Europa che noi vogliamo meno vicina alle banche e alla rendita e molto più vicina alle imprese, ai cittadini e ...... fanno dire i manifesti a Nardella, Leporano,, Costa, Locatelli, Silverio, Ricciardi, ... Italia democratica e progressista" Montescudo, padre di un bimbo disabilei tagli all'... Parma, mobbing in corsia. Ma Bonaccini fa spallucce Lo ha detto, a margine della giornata di apertura di Sana 2022, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.Ora gli occhi sono puntati sull'8 settembre quando è prevista l'udienza davanti al giudice del lavoro di Parma per discutere, in via di urgenza, la sospensione del provvedimento. Il Fisi di Parma ha o ...