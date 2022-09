La Dea rimette in moto la sua storia!

(Di giovedì 8 settembre 2022) di Alberto Sigona. Dopo un anno sfavorevole alle incursioni prodigiose, l’Atalanta di Gasp ritenta l’assalto al palazzo dell’Aristocrazia pallonara! Per restare appetitoso, il calcio italiano necessita di ricorrenti deroghe alla consuetudine come quelle imbastite dal team bergamasco, che da oltre un lustro si prodiga nello sbalordire i tifosi e gli appassionati. E’ TORNATA LA DEA

La Nuova Provincia - Asti

Lala riprende ma rimane in dieci e Valdesi la castiga Passano 6' e la Juve lain carreggiata: Strijdonck accellera sulla destra e la mette al centro per Turco che con un zampata sotto ...Dal possibile colpo del ko si passa alla rete chein gara il Toro, firmata al 77' da ... perché nel finale un fallo di Lazaro su Lookman regala allail secondo rigore di serata: dal ... «È demente l’idea di vincere una guerra contro chi ha duemila missili nucleari» 95' TRIPLICE FISCHIO! La Juventus porta a casa una gara tiratissima e dalle mille emozioni. Alla fine ci pensa Valdesi, a ridosso del 90', a trovare un eurogol con la traiettoria beffarda ...95' TRIPLICE FISCHIO! La Juventus porta a casa una gara tiratissima e dalle mille emozioni. 94' Possesso arretrato per i bianconeri. Un minuto al triplice fischio. 93' Sinistro ...