La critica di Cambiasso | “Basta lamentarsi per il calendario”

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 8 settembre 2022) L’Inter di Simone Inzaghi non ha fatto una gran partita contro il Bayern a San Siro. I nerazzurri hanno sofferto tanto e non sono riusciti a trovare il gol. Esteban, a Sky Sport, ha detto la sua riguardo la partita. Inter Bayern Monacocon questa storia delche si gioca ogni tre giorni. Ilc’è ed è per tutti. Se uno vuole provare a fare la finale di Champions, sono 50 partite, altrimenti esci ai preliminari”. “Avere tanti giocatori bravi nell’uno contro uno ha un vantaggio: crea paura agli avversari. Se giochi contro gente come Sane e Gnabry e hai paura, ti copri e attacchi meno. Così fai giocare i tuoi avversari dove preferiscono”.