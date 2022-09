La Cina dentro gli F-35 Allarme al Pentagono

Leggi su panorama

(Di giovedì 8 settembre 2022) Scoperta preoccupante al, delle 300.000 parti di cui è composto il caccia F-35, provenienti da 1.700 fornitori, alcune materie prime usate per la costruzione di un componente magnetico del caccia arrivano dalla, così i militari Usa hanno dovuto sospendere temporaneamente le consegne del velivolo. In un comunicato diffuso ieri 7 settembre, Lockheed Martin ha affermato che un magnete presente nel generatore-starter del motore, fornito da Honeywell, è realizzato con leghe di cobalto e samario provenienti dalla Repubblica Popolare, seppure la magnetizzazione della lega sia stata fatta in territorio americano. La portavoce dell'azienda Laura Siebert ha dichiarato che tali componenti presenti sugli F-35 già consegnati non saranno sostituiti con altri realizzati con materiali non cinesi, perché a valle di un’analisi effettuata dalla commissione ...