La campagna elettorale di Berlusconi: imita Gheddafi a “Porta a Porta” parlando dei bidet | VIDEO (Di giovedì 8 settembre 2022) Si poteva fare peggio di Matteo Salvini che imita Elisa Esposito, l’ormai famosa tiktoker conosciuta come la “prof di cörsivœ”, e mostra al pubblico televisivo i suoi successi su TikTok. Forse quella è una vetta inarrivabile, ma il siparietto messo in scena da Silvio Berlusconi nel corso della sua intervista a “Porta a Porta” rischia di mettere a rischio questo primo posto che sembrava essere inarrivabile. Il leader di Forza Nuova, infatti, ha raccontato a Bruno Vespa la storia dei 200 bidet regalati a Mu’ammar Gheddafi. E lo ha fatto provando a imitare lui e i suoi consiglieri libici, riPortando – in un inglese incerto – le loro reazioni di fronte all’annuncio dell’omaggio di questi sanitari da ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Si poteva fare peggio di Matteo Salvini cheElisa Esposito, l’ormai famosa tiktoker conosciuta come la “prof di cörsivœ”, e mostra al pubblico televisivo i suoi successi su TikTok. Forse quella è una vetta inarrivabile, ma il siparietto messo in scena da Silvionel corso della sua intervista a “” rischia di mettere a rischio questo primo posto che sembrava essere inarrivabile. Il leader di Forza Nuova, infatti, ha raccontato a Bruno Vespa la storia dei 200regalati a Mu’ammar. E lo ha fatto provando are lui e i suoi consiglieri libici, rindo – in un inglese incerto – le loro reazioni di fronte all’annuncio dell’omaggio di questi sanitari da ...

