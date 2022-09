(Di giovedì 8 settembre 2022) Life&People.it Riposano nella Silent Room della “del” Deichman dii primi sette manoscritti della “Future Library”. E aspettano che gli anni passino. Cento, per l’esattezza. Tanti dovranno trascorrerne prima che i testi vengano stampati. Nel 2014, l’artista scozzese Katie Paterson, con il supporto del Municipio norvegese, ha dato avvio al progetto di questa futuristicadel libro. L’idea è semplice, quanto affascinante. Ogni anno, un autore consegnerà un suo scritto inedito allae così, per cento anni. Nel 2114, undopo l’inizio del progetto, i manoscritti saranno stampati e, finalmente, potranno essere letti dai lettori del. Margaret Atwood è stata la prima ad aver sposato l’iniziativa Nel 2015, l’autrice ...

_Carabinieri_ : Dalla foto che lo ritrae Comandante delle Squadriglie Antibanditismo nel Corleonese alla copia del suo foglio matri… - FuturelibraryNO : RT @annebeatehovind: La Biblioteca del Futuro di Oslo: i libri che leggeremo il prossimo secolo - annebeatehovind : La Biblioteca del Futuro di Oslo: i libri che leggeremo il prossimo secolo - emanuelegiusep3 : RT @alanfriedmanit: Grazie a ?@sdegnata? Roberta Lanzolla e alla Biblioteca Comunale di Santeramo in Colle (BA) per una bella serata di ape… - viverejesi : Maiolati: la Biblioteca La Fornace ospiterà la 29esima edizione del Premio di scultura Edgardo Mannucci… -

Life and People

... oranizzò un download massivo usando uno script e la reteMit di Boston. Una volta scoperto, il ...Fbi per qualcosa che è stato paragonato all aver " preso in prestito troppi libri da una...... Tiziana Plebani , storica, cultrice di Storia moderna all'Università Ca' Foscari di Venezia, in precedenza responsabileDipartimento Storia e Didattica dellaNazionale Marciana, ... La Biblioteca del Futuro di Oslo: i libri che leggeremo il prossimo secolo Dubbi di natura informatica nell’uso di computer, smartphone o tablet Alla biblioteca comunale Marcesini di Agliana arriva il pronto soccorso informatico gratuito. Sabato 17 dalle 9.30 alle 11 e merc ...La biblioteca La Fornace di Moie ospiterà, sabato 10 settembre, alle ore 18, la 29esima edizione del “Premio di Scultura Edgardo Mannucci”, dedicato all’artista, nato a Fabriano all’inizio del secolo ...