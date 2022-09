La Biblioteca del Futuro | a Oslo i libri si potranno leggere solo il prossimo secolo

(Di giovedì 8 settembre 2022) Life&People.it Riposano nella Silent Room della “del” Deichman dii primi sette manoscritti della “Future Library”. E aspettano che gli anni passino. Cento, per l’esattezza. Tanti dovranno trascorrerne prima che i testi vengano stampati. Nel 2014, l’artista scozzese Katie Paterson, con il supporto del Municipio norvegese, ha dato avvio al progetto di questa futuristicadel libro. L’idea è semplice, quanto affascinante. Ogni anno, un autore consegnerà un suo scritto inedito allae così, per cento anni. Nel 2114, undopo l’inizio del progetto, i manoscritti saranno stampati e, finalmente,essere letti dai lettori del. Margaret Atwood è stata la prima ad aver sposato l’iniziativa Nel ...

