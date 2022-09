La Banca Centrale Europea alza i tassi d'interesse di 75 punti base (Di giovedì 8 settembre 2022) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di innalzare di 75 punti base i tre tassi di interesse di riferimento. “Questa importante misura anticipa la transizione dal livello attualmente molto accomodante dei tassi di interesse di riferimento a livelli che assicureranno un ritorno tempestivo dell'inflazione al nostro obiettivo del 2% – si legge in una nota -. In base alla sua attuale valutazione, il Consiglio direttivo si attende di aumentare ulteriormente i tassi di interesse nelle prossime riunioni per frenare la domanda e mettere al riparo dal rischio di un persistente incremento dell'inflazione attesa. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Consiglio direttivo dellaha deciso di innre di 75i tredidi riferimento. “Questa importante misura anticipa la transizione dal livello attualmente molto accomodante deididi riferimento a livelli che assicureranno un ritorno tempestivo dell'inflazione al nostro obiettivo del 2% – si legge in una nota -. Inalla sua attuale valutazione, il Consiglio direttivo si attende di aumentare ulteriormente idinelle prossime riunioni per frenare la domanda e mettere al riparo dal rischio di un persistente incremento dell'inflazione attesa. Il ...

