Kvaratskhelia vero e proprio talento, il Corriere elogia Giuntoli: "Ha preso la Ferrari al prezzo di una Panda" (Di giovedì 8 settembre 2022) Khvicha Kvaratskhelia è ormai l'idolo indiscusso di Napoli. Il talento georgiano, arrivato all'ombra del Vesuvio grazie ad una intuizione di Cristiano Giuntoli al ‘modico’ prezzo di 10 milioni,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 8 settembre 2022) Khvichaè ormai l'idolo indiscusso di Napoli. Ilgeorgiano, arrivato all'ombra del Vesuvio grazie ad una intuizione di Cristianoal ‘modico’di 10 milioni,...

Pall_Gonfiato : Il Corriere ha esaltato l'operato di #Giuntoli in merito all'acquisto di #Kvaratskhelia - pidici2 : @trottorello se fosse vero, oggi Kvaratskhelia sarebbe al Tottenham.... oppire al Tottenham Paratici conta come il due di coppe.... - BarDalCT : Visto che non mi piace pareggiare mi sbilancio su #Kvaratskhelia.. L' ultimo che ha avuto un impatto così in Itali… - antocarboni91 : L’impressione, sempre più netta, è che in Serie A sia sbarcato un vero campione. Giuntoli l’ha pescata grossa. #Kvaratskhelia - IarajuliRamaz : RT @marcopiccari1: #Kvaratskhelia travolgente, incontenibile, fantastico: giocatore vero. 3-0 del Napoli e ovunque metti gli occhi vedi qua… -