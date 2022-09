Koulibaly e Jorginho | cambia tutto | ufficialità pesante per gli ex Napoli

(Di giovedì 8 settembre 2022) Arriva l’che era già nell’aria da qualche ora per il club di Premier League:nello spogliatoio degli ex. La Premier League scombussola già le carte e, su una panchina di un club in particolare, è giàto. L’, tramite comunicato, è arrivata pochi minuti fa.no gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ?? #Chelsea, ora è ufficiale: dopo #Tuchel, il club annuncia l'arrivo di #Potter tramite un comunicato ?? Ecco per… - Max1969Av : Pochi dopo essere andati via da Napoli hanno migliorato: mi viene in mente giusto Jorginho. Molti sono quasi scompa… - CorSport : #Koulibaly: '#Jorginho mi assillava da marzo, così ho scelto il #Chelsea' - SportdelSud : ???? Kalidou #Koulibaly, difensore del #Chelsea, ha svelato alcuni retroscena del suo passaggio ai Blues e del suo r… - sscalcionapoli1 : Koulibaly su Jorginho: “Al Chelsea anche grazie a lui, mi assilla da marzo, a giugno avevo già deciso che volevo un… -

Il Napoli ha sempre fatto un buon lavoro nel reclutare talenti: quando c'ero io abbiamo preso Gonzalo Higuaín,, Kalidou, Dries Mertens, Raúl Albiol e José Callejón che hanno ...è stato in campo per 519', segnando un gol (con il Tottenham) e finendo fra gli imputati ... su imbeccata dell'amico, e quanto tutto questo strida con le difficoltà attuali: '...Lo spagnolo è stato allenatore del Napoli e del Liverpool e per il Times ha presentato la sfida di Champions League tra Spalletti e Klopp ...Rafa Benitez, ex allenatore di Napoli e Liverpool, squadre che questa sera si sfideranno in Champions, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Times.