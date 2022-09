Klopp per la panchina: ecco come può realizzarsi il sogno dell’Inter (Di giovedì 8 settembre 2022) L’Inter, reduce dalla sconfitta contro il Bayern Monaco, sta lavorando e riflettendo sul futuro della panchina di Simone Inzaghi. Il grande sogno è Jurgen Klopp per i nerazzurri Non decolla… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 8 settembre 2022) L’Inter, reduce dalla sconfitta contro il Bayern Monaco, sta lavorando e riflettendo sul futuro delladi Simone Inzaghi. Il grandeè Jurgenper i nerazzurri Non decolla… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

claudioruss : Passeggiata sul Lungomare di #Napoli per il #Liverpool, con #Klopp, #Alisson e #Salah tra i più richiesti per una f… - CB_Ignoranza : Con uno Kvaratskhelia che sembrava Romario dei tempi d’oro, il Napoli annichilisce il Liverpool di Klopp al Maradon… - MRZ1977 : RT @PatrickASRfan: PREMESSA: Sono molto contento per il Napoli per la partita di ieri, hanno dimostrato IL CALCIO! Però volevo dire una cos… - ArchetipoA : ??????????????Non hai ne l’intelligenza ne La cultura per apprezzare Allegri e sopravvaluti Klopp! - bettassad : @_wesleyxsmile fa tutto parte del piano di klopp per ritrovare la forma -