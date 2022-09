Kiwi Farms, la piattaforma web contro le persone trans viene bloccata: “È una minaccia” (Di giovedì 8 settembre 2022) Di solito le piattaforme online servono per unire, per aggregare. Ne esiste una che, però, purtroppo divide fomentando l’odio verso le persone trans. La piattaforma in questione è Kiwi Farms, fondata nel 2013, e frequentata da estremisti della cosiddetta alt-right americana. Negli ultimi giorni è finita nell’occhio del ciclone dei media per aver ospitato diverse campagne d’odio portate avanti contro persone per lo più appartenenti alla comunità LGBT+, in particolare persone trans. Clara Sorrenti, l’attivista transgender canadese e popolare creatrice di contenuti sulla piattaforma di streaming Twitch“Minacce alla vita umana”: il messaggio di chiusura verso Kiwi ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 8 settembre 2022) Di solito le piattaforme online servono per unire, per aggregare. Ne esiste una che, però, purtroppo divide fomentando l’odio verso le. Lain questione è, fondata nel 2013, e frequentata da estremisti della cosiddetta alt-right americana. Negli ultimi giorni è finita nell’occhio del ciclone dei media per aver ospitato diverse campagne d’odio portate avantiper lo più appartenenti alla comunità LGBT+, in particolare. Clara Sorrenti, l’attivistagender canadese e popolare creatrice di contenuti sulladi streaming Twitch“Minacce alla vita umana”: il messaggio di chiusura verso...

