Katie Price | il dramma | Violentata dal branco | ho tentato il suicidio

(Di giovedì 8 settembre 2022)ha raccontato per la prima volta il terribileda lei vissuto nel 2018 in Sudafrica., il: “dal, hoil” su Donne Magazine.

infoitcultura : Katie Price violentata da un gruppo di uomini armati, la confessione: «Per questo ho provato a suicidarmi» - infoitcultura : Il dramma di Katie Price: Stuprata da sei uomini armati, per questo ho tentato il suicidio - francobus100 : Katie Price violentata da un gruppo di uomini armati, la confessione: «Per questo ho provato a suicidarmi»… - Lucavad72 : RT @fanpage: Ho avuto una forma grave di depressione, ho tentato il suicidio perché non volevo più esistere. Ho tentato di uccidermi. Ecco… - zazoomblog : Lincubo di Katie Price: Violentata da un branco di sei uomini ho tentato il suicidio - #Lincubo #Katie #Price:… -

Un episodio terribile ha segnato la vita died è anche la causa del suo tentativo di suicidio: sarebbe stata violentata da un branco di uomini , sotto la minaccia di una pistola. Il fatto risale al 2018 ma solo ora la nota modella, ...Insieme a una troupe televisiva stava girando alcune scene per la serie tv ': my crazy life' in cui racconta, in maniera anche ironica e divertente, la sua quodianità e quella della sua ...Katie Price ha confessato di essere stata violentata da un branco di sei uomini, sotto la minaccia di una pistola.Il dramma di Katie Price: Stuprata da sei uomini armati, per questo ho tentato il suicidio La modella e influencer ha rivelato un terribile episodio vissuto mentre si trovava in Sudafrica, dove stava ...