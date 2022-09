Juventus, Perin merita il posto da titolare? (Di giovedì 8 settembre 2022) L’inizio della stagione ha riservato spiacevoli sorprese ai bianconeri. La Juventus, a causa dei tanti infortuni, ha perso anche il polacco Szcz?sny, ormai ai box da inizio campionato. Al suo posto è stato chiamato in causa Mattia Perin, il quale si sta ben comportando come titolare. Ci si domanda dunque se l’estremo difensore classe ’92 non possa ottenere il primato, anche con il rientro del polacco, dato che è stato capace – fino ad ora – di proteggere i pali in quasi tutte le occasioni, subendo appena una rete in Serie A e due in Champions League, parando persino un rigore. Le prossime sfide potrebbero confermare il suo momento positivo. Perin titolare: i numeri parlano per lui Impiegato dalla prima giornata di Serie A, contro il Sassuolo, Perin ha dimostrato di ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 8 settembre 2022) L’inizio della stagione ha riservato spiacevoli sorprese ai bianconeri. La, a causa dei tanti infortuni, ha perso anche il polacco Szcz?sny, ormai ai box da inizio campionato. Al suoè stato chiamato in causa Mattia, il quale si sta ben comportando come. Ci si domanda dunque se l’estremo difensore classe ’92 non possa ottenere il primato, anche con il rientro del polacco, dato che è stato capace – fino ad ora – di proteggere i pali in quasi tutte le occasioni, subendo appena una rete in Serie A e due in Champions League, parando persino un rigore. Le prossime sfide potrebbero confermare il suo momento positivo.: i numeri parlano per lui Impiegato dalla prima giornata di Serie A, contro il Sassuolo,ha dimostrato di ...

