Juventus | Perin | «Lavorando possiamo fare grandi cose Nazionale? Non mi aspetto niente…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 settembre 2022) Il portiere dellaha parlato del match contro il PSG e del sogno di tornare inMattia, portiere della, in una intervista a Tuttosport ha parlato del match contro il PSG e del sogno di tornare indopo questo buon inizio di stagione. SFIDARE IL PSG –«E’ stata una bella soddisfazione, non pensavo mai più… Nel senso che l’ho sempre sperato, certo, ma non pensavo di giocare partite del genere. Quello che penso dellasquadra, cioè che il duro lavoro paga sempre, è un dogma della mia vita. Lo rapporto a me stesso». PAURA DI UN’IMBARCATA –«Beh, non li scopro certo io i fuoriclasse che giocano nel Psg. In attacco hanno tre dei 5 giocatori più forti del mondo. Ma conosciamo le nostre qualità esiamo andati a Parigi pensando di giocarcela. ...