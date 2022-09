Juventus, Arrivabene: “Strategia dietro al mercato estivo. Si punta alla crescita dei giovani” (Di giovedì 8 settembre 2022) Maurizio Arrivabene, Chief Executive Officer della Juventus, durante la conferenza stampa organizzata per i giovani Nicolò Fagioli, Fabio Miretti e Matias Soulé ha dichiarato: “C’è una Strategia precisa dietro alle scelte di mercato estive, una Strategia legata ai giovani inseriti in prima squadra. In qualsiasi società i ragazzi hanno bisogno di un esempio, di un mentore: avere in rosa giocatori di un certo nome serve a questi giovani per prendere esempio e diventare dei campioni. Il progetto under 23, Next Gen, per noi non è soltanto calcio, è stato voluto fortemente da Federico Cherubini”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Maurizio, Chief Executive Officer della, durante la conferenza stampa organizzata per iNicolò Fagioli, Fabio Miretti e Matias Soulé ha dichiarato: “C’è unaprecisaalle scelte diestive, unalegata aiinseriti in prima squadra. In qualsiasi società i ragazzi hanno bisogno di un esempio, di un mentore: avere in rosa giocatori di un certo nome serve a questiper prendere esempio e diventare dei campioni. Il progetto under 23, Next Gen, per noi non è soltanto calcio, è stato voluto fortemente da Federico Cherubini”. SportFace.

