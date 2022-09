(Di giovedì 8 settembre 2022) Rimini è la meta delle vacanze di migliaia e migliaia di italiani (e non solo). Con le sue spiagge grandissime, la sua ospitalità proverbiale, la sua infinita offerta di cose buone da mangiare e da bere, dalla colazione ai cocktail da sorseggiare dopo cena guardando le onde. Ma il mareRiviera Romagnola lo si raggiunge attraversando una regione ben più ampia e ancora più ricca: l’Emiliaha due volti, anche in cucina. Quello ricco e giovialee quello povero e più essenziale. E si compenetrano perfettamente, tanto che le specialità che si possono assaporare in queste terre sono tra le più conosciute e apprezzate del nostro Paese. Ma se tutti conoscono tagliatelle e tortellini, Prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano, Piadina Romagnola e Lambrusco, esiste un mondo ...

Linkiesta.it

Poco conosciuto ai nostri giorni, un tempo invece la Via dello Spluga era unfrequentato e ben noto che univa la Svizzera alle pianure padane, attraversando le Alpi ...fresca e un...... infatti l'permetterà di passeggiare lungo tutta Novi Ligure, da Via Roma a Viale della ... a scelta delavventore, da gustare a settembre 2022. Ma non è finita qui: Novi Gelato in ... Itinerario goloso dell’Emilia e della Romagna Conoscere Innsbruck, capoluogo del Tirolo, attraverso i suoi sapori e la sua cucina sarà un’esperienza assolutamente nuova. Itinerari insoliti portano alla scoperta dei sapidissimi piatti e dei prodot ...