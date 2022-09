Italvolley, Anzani sui quarti: “Non ci accontentiamo. Fiduciosi per il futuro” (Di giovedì 8 settembre 2022) Simone Anzani, vice capitano dell’Italvolley, all’indomani dalla vittoria contro la Francia, ha commentato il successo ai quarti di finale del Mondiale.“E’ stato uno dei più bei risvegli dell’ultimo periodo. Il nostro cammino però non è terminato; non ci vogliamo fermare alla vittoria di ieri. Ora dobbiamo chiuderci in noi stessi per fare scudo da qualsiasi tipo di pressione perché vogliamo fare qualcosa di grande. Contro la Francia abbiamo fatto una grande performance ma credo che possiamo fare ancora meglio. Abbiamo concesso un po’ di errori soprattutto in battuta e se miglioriamo questo aspetto il nostro gioco può diventare ancora più insidioso”. Sulla semifinale ha affermato: “Affronteremo la Slovenia dopo averla superata lo scorso anno in finale agli Europei. Scenderanno in campo con tanta voglia di rivalsa, noi però siamo ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Simone, vice capitano dell’, all’indomani dalla vittoria contro la Francia, ha commentato il successo aidi finale del Mondiale.“E’ stato uno dei più bei risvegli dell’ultimo periodo. Il nostro cammino però non è terminato; non ci vogliamo fermare alla vittoria di ieri. Ora dobbiamo chiuderci in noi stessi per fare scudo da qualsiasi tipo di pressione perché vogliamo fare qualcosa di grande. Contro la Francia abbiamo fatto una grande performance ma credo che possiamo fare ancora meglio. Abbiamo concesso un po’ di errori soprattutto in battuta e se miglioriamo questo aspetto il nostro gioco può diventare ancora più insidioso”. Sulla semifinale ha affermato: “Affronteremo la Slovenia dopo averla superata lo scorso anno in finale agli Europei. Scenderanno in campo con tanta voglia di rivalsa, noi però siamo ...

