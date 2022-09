Italia-Spagna, Finale 3°-4° posto Europei pallanuoto 2022: programma, orario, tv, streaming (Di giovedì 8 settembre 2022) Il torneo maschile degli Europei 2022 di pallanuoto, in programma a Spalato, in Croazia, terminerà sabato 10 settembre: previste nel pomeriggio le finali per il 7° ed il 5° posto, poi in serata si giocheranno le due finali per le medaglie. L’Italia, che ha perso contro la Croazia, sfiderà per il bronzo la Spagna, battuta dall’Ungheria, alle ore 18.00. La diretta tv di Spagna-Italia sarà fruibile su RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play e LEN TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le sfide del Settebello. Di seguito il programma dell’Italia maschile con l’orario della sfida della Finale 3°-4° ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Il torneo maschile deglidi, ina Spalato, in Croazia, terminerà sabato 10 settembre: previste nel pomeriggio le finali per il 7° ed il 5°, poi in serata si giocheranno le due finali per le medaglie. L’, che ha perso contro la Croazia, sfiderà per il bronzo la, battuta dall’Ungheria, alle ore 18.00. La diretta tv disarà fruibile su RaiSport+HD, mentre la direttasarà disponibile su Rai Play e LEN TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le sfide del Settebello. Di seguito ildell’maschile con l’della sfida della3°-4° ...

