Italia-Slovenia: Draghi vede Heger, 'comunanza vedute su sfide Ue' (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi a Palazzo Chigi un incontro con il primo ministro della Repubblica slovacca, Eduard Heger. Al centro dei colloqui, che hanno confermato la forte vicinanza tra Italia e Slovacchia, vi sono stati gli sviluppi del conflitto in Ucraina e l'importanza di un convinto sostegno a Kiev, la crisi energetica in atto e le iniziative che l'Unione Europea dovrebbe intraprendere per farvi fronte, la situazione economica nei rispettivi Paesi e a livello europeo e internazionale. Dall'incontro - rimarca una nota di Palazzo Chigi - è emersa una profonda comunanza di vedute sulle numerose e impegnative sfide che l'Unione Europea avrà davanti nei prossimi mesi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto oggi a Palazzo Chigi un incontro con il primo ministro della Repubblica slovacca, Eduard. Al centro dei colloqui, che hanno confermato la forte vicinanza trae Slovacchia, vi sono stati gli sviluppi del conflitto in Ucraina e l'importanza di un convinto sostegno a Kiev, la crisi energetica in atto e le iniziative che l'Unione Europea dovrebbe intraprendere per farvi fronte, la situazione economica nei rispettivi Paesi e a livello europeo e internazionale. Dall'incontro - rimarca una nota di Palazzo Chigi - è emersa una profondadisulle numerose e impegnativeche l'Unione Europea avrà davanti nei prossimi mesi.

SkySport : ULTIM'ORA #VOLLEY MONDIALE MASCHILE, L'#ITALIA È IN SEMIFINALE: BATTUTA LA FRANCIA 3-2: GLI AZZURRI AFFRONTERANNO… - RaiNews : Pazzesca Italia: dopo aver vinto secondo e quarto set gioca uno strepitoso tie-break contro la Francia (15-12) e vi… - Federvolley : #MWCH2022 ?? L'Italia ???? in semifinale trova la Slovenia???? ??La news: - iVolleymagazine : Pallavolo FIVBMensWCH - Matteo De Cecco: 'Come sarà Italia-Slovenia? Mi auguro combattuta, sicuramente emotiva, ma… - iVolleymagazine : Pallavolo FIVBMensWCH - Italia e Slovenia in viaggio insieme verso Katowice -